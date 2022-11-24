ديبروين: “لا أعلم لماذا فزت بجائزة أفضل لاعب عن مواجهة كندا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى نجم المنتخب البلجيكي، كيفين ديبروين، استغرابه لحصوله على جائزة أفضل لاعب عن مواجهة منتخبه أمام كندا، ضمن مونديال قطر.
وصرح ديبروين، عقب مباراة منتخبه بلجيكا أمام كندا: “لا أعلم لماذا حصلت على جائزة أفضل لاعب”.
كما أضاف نجم نادي مانشستر سيتي: “لا أعتقد أنني لعبت مباراة رائعة، ربما تم منحي هذه الجائزة بسبب الإسم فقط”.
يذكر أن كيفين دبروين، فاز رفقة منتخبه بليجيكا، في مباراتهم الافتتاحية ضمن مونديال قطر بنتيجة 1-0، على حساب منتخب كندا.
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