ديبيكا بادكون مفاجأة المباراة النهائية في مونديال قطر!

كشفت وسائل إعلام هندية، أن النجمة العالمية ديبيكا بادكون بدأت تستعد للتوجه إلى قطر للمشاركة في حفل النهائي لمونديال قطر الذي سيقام في 18 ديسمبر 2022 الجاري.

وذكرت مجلة “الهند اليوم”، أن ديبيكا ستكون مفاجأة المباراة النهائية التي ستكون في ملعب استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف شخص.

وعلى الرغم من أن الخبر تصدر الإعلام في الهند، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من الفيفا حول هذا الأمر.

وكانت الكثير من الشائعات قد لاحقت ديبيكا بادكون مؤخراً. كان أبرزها انفصالها عن زوجها نجم بوليوود الشهير رانفير سينغ.

إلا أن الأخير نفى ذلك عبر منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

واختار النجم طريقة غير مباشرة لحسم الأمر وإثبات أن علاقتهما في أحسن أحوالها. حيث نشر صورة قديمة له، وهو يقف أمام صورة إعلان علامة كارتييه التي كانت ديبيكا سفيرة لها.