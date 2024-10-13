ديب: “حققنا فوزاً صعباً أمام الشبيبة بفضل إرادة اللاعبين”

أرجع قائد فريق شباب قسنطينة، إبراهيم ديب، الفوز الثمين الذي حققه فريقه، في مباراتهم الأخيرة أمام شبيببة القبائل، للإرادة الكبيرة التي أبان عنها زملاءه في الفريق.

وصرّح ديب، في هذا الخصوص، للصفحة الرسمية لشباب قسنطينة: “الفوز لم يكن سهلاً وجاء بعد مجهود كبير”.

كما أضاف قائد شباب قسنطينة: “لعبنا الشوط الثاني كاملا تقريبا بـ10 لاعبين، لكن إرادة اللاعبين كانت قوية. ما مكننا من تحقيق الفوز”.

وتابع ابراهيم ديب، الذي سجل ثلاثية كاملة في مواجهة شبيبة القبائل: “نهدي الفوز لأنصارانا. ونتمنى أن يكون القادم أفضل إن شاء الله”.