ديب: “فوزنا على شباب عين تموشنت لم يكن سهلا وكل الشكر لأنصارنا”

اعترف قائد فريق شباب قسنطينة، ابراهيم ديب، بأن الفوز المحقق في مباراتهم الأخيرة ضد شباب عين تموشنت، في الدور الـ16 من كأس الجزائر لم يكن سهلا.

وصرح ابراهيم ديب، عقب هذه المباراة، للصفحة الرسمية لشباب قسنطينة: “سعداء بفوزنا ضد شباب عسن تموشنت، والذي لم يكن سهلا”

كما أضاف: “نشكر الأنصار الذين ساندونا بقوة، ونطلب منهم الحضور، ودعمنا في قادم المباريات، ونتمنى اسعادهم”.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، فاز أمس الخميس، بثلاثية نظيفة، على شباب عين تموشنت، محققا بذلك التأهل للدور الثمن نهائي من كأس الجزائر.