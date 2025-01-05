ديب يقود تشكيلة شباب قسنطينة في مواجهة أونزي برافوش

كشف مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، التشكيلة الأساسة التي سيعتمد عليها، اليوم الأحد في مباراة كأس الكونفيدرالية التي تجمعهم بمضيفهم نادي أونزي برافوش الأنغولي.

ونشر إداروة شباب فسنطينة، عبر الصفحة الرسمية للنادي، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي يقودها نجم الفريق، ابراهيم ديب.

كما تواجد أيضا، ضمن هذه التشكيلة الأساسية، كل من: بوحلفاية، مداحي، بعوش، ربيع، بلحول، بودراما، نرباح، بن شعيرة، ديب، بن شاعة، توسين.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شباب قسنطينة، بمظيفة نادي أونزي برافوش الأنغولي، تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات، كأس الكونفيدرالية.