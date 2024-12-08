ديب يقود تشكيلة شباب قسنطينة في مواجهة سيمبا

كشف مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اليوم الأحد، مواجهة الضيف نادي سيمبا التنزاني.

ونشرت إدارة شباب قسنطينة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها هذا اللقاء، والتي سيقودها نجم الفريق ابراهيم ديب.

ويعول المدرب خير الدين مضوي، وأشباله، تحقيق ثاني انتصار لهم في هذه المرحلة من دور المجموعات، لتعزيز حظوظهم في بلوغ الدور المقبل.

يذكر أن مباراة شباب قسنطينة، والضيف سيمبا التنزاني، ندخل ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.