ديب: “أسعى للتألق في الشان لطرق أبواب المنتخب الأول”

كشف قائد فريق شباب قسنطينة، إبراهيم ديب، عن هدفه الرئيسي الذي يسعى إلى بلوغه هذا الموسم، رفقة فريقه والمنتخب الوطني المحلي.

وقال إبراهيم ديب، في حوار أجراه مع موقع “أفريكا فوت،” عن مشاركته في المباراة القادمة التي ستجمع المحليين أمام منتخب غامبيا في تصفيات الشان: “نحن واعون بالمسؤولية، ومتحمسون جدا للفوز أمام غامبيا. نسعى إلى تحقيق فوز في لقاء الذهاب، قبل لقاء العودة”.

وأضاف ديب: “ندرك جيدا المطلوب منا في هذا الموعد الهام. وسنقدم أقصى ما نملك من أجل التأهل إلى بطولة إفريقيا للمحليين”.

كما أعلن ديب أنه يسعى لحمل قميص الخُضر مستقبلا: “المنتخب الأول طموح مشروع لكل لاعب في الجزائر. لا أخفي عليكم أنه أحد أهدافي. أعترف أن الأمر صعب، لكني لم أفقد الأمل في ارتداء قميص المنتخب الأول. أتمنى أن أفرض نفسي في (الشان) وفي كأس العرب بـ قطر، ولِم لا أحجز مكانا مع المنتخب الأول”.

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