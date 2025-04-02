ديب: “كنّا نستحق الفوز أمام اتحاد العاصمة”

أبدى قائد شباب قسنطينة، إبراهيم ديب، أسفه الكبير لضياع الفوز أمام ضيفه اتحاد العاصمة، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

واعتذر إبراهيم ديب لأنصار شباب قسنطينة الذين حضروا بقوة إلى ملعب الشهيد حملاوي، وقال في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة: “لا نستحق هذه النتيجة (1-1)، كنا نستحق نتيجة أفضل. لأننا تألقنا في الشوط الأول، لكننا عدنا إلى الخلف في المرحلة الثانية، وهو ما استغله المنافس”.

كما أضاف إبراهيم ديب: “ما زال أمامنا شوط آخر بملعب 5 جويلية. ونسعى للعودة بالتأهل إلى الدور القادم من العاصمة”.

وختم مهاجم شباب قسنطينة: “فزنا أمام الاتحاد في العاصمة سابقاً، ونسعى لتكرار السيناريو هذا الموسم. أشكر أنصارنا كثيرا على دعمهم لنا طيلة المباراة، وحضورهم بقوة”.