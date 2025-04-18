ديب: “نطمح للعودة بنتيجة إيجابية من المغرب”

تحدث قائد شباب فسنطينة، إبراهيم ديب، عن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بفريق نهضة بركان، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكاف، مؤكدا عزمهم على تحقيق نتيجة إيجايبة.

وصرّح ديب، اليوم الجمعة، في هذا الخصوص: “مباراتنا المقبلة ضد نهضة بركان لن تكون سهلة، إذ يمتلكون فريقاً في المستوى”.

وأضاف قائد “السياسي”: “نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية، تسمح لنا بخوض لقاء العودة بأريحية”.

وتابع إبراهيم ديب: “الأمر الإيجابي بالنسبة لنا هو أننا سنخوض لقاء العودة من هذا الدور في قسنطينة”.