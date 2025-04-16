ديب: “هدفنا واضح وهو كتابة التاريخ في كأس الكاف”

عبّر قائد شباب قسنطينة، إبراهيم ديب، عن تفاؤله الكبير بالعودة بنتيجة إيجابية في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، عند مواجهة نهضة بركان في ذهاب الدور نصف النهائي.

واعترف إبراهيم ديب، في حوار مع موقع “أفريكا فوت”، بأنه يواجه ضغطا كبيرا بحكم أنه قائد الفريق: “واجهنا ضغطاً كبيراً خلال مواجهة اتحاد العاصمة، وشخصياً أشعر بمسؤولية كبيرة في قيادة الفريق، لكني أحاول دائما أن أتحلى بالهدوء”.

وأضاف ديب قائلاً: “مواجهة نهضة بركان ستكون قوية وصعبة على الفريقين. سنواجه أحد المرشحين للتتويج باللقب، لكننا نملك ثقة كبيرة جدا في أنفسنا. نسعى للعودة بنتيجة ايجابية في لقاء الذهاب، وبعدها سنحسم الأمور على أرضنا في قسنطينة لأننا نملك أفضلية (الاستقبال في مباراة العودة)”.

وختم ابن مدينة الخروب حواره بالقول: “لدينا مدرب غني عن التعريف، يملك خبرة كبيرة في المواجهات الإفريقية. وسبق له التتويج بدوري أبطال افريقيا رفقة الوفاق (سطيف). نأمل أن يكرر ذلك معنا. وهدفنا واضح، هو كتابة التاريخ والتتويج باللقب”.