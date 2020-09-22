ديجون يُسابق الزمن لإسترجاع بن زية

يأمل نادي ديجون إسترجاع خدمات الدولي الجزائري ياسين بن زية، في أقرب الآجال الممكنة، لإعطاء روح جديدة لقاطرته الأمامية.

وكشفت جريدة “ليكيب“، بأن صاحب المركز الأخير من الترتيب العام لليغ 1، يفتقد كثيرا مؤهلات اللاعب مُتعدد المناصب.

ويرى الطاقم الفني لفريق منطقة “لابورغون”، بأن اللاعب القادم من أوليمبياكوس سيكون الحل الأمثل لمشاكله الهجومية.

ويواصل خريج مدرسة أولمبيك ليون، فترة نقاهته، وهو الذي تعرض لحادث مرور خطير كاد أن يتسبب له بعاهة دائمة.

ويُفترض أن يعود صاحب الـ25 عاما، للمُنافسة نهاية العام الجاري، أو في بداية 2021 على أقصى تقدير.