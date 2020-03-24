ديجياس وهران:”لا تأثير لفيروس كورونا على تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021″

أكد “باهي حاج شيباني” مدير الشباب والرياضة لولاية وهران أن الأشغال متواصلة بالمنشآت الرياضية الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران سنة 2021.

ديجياس وهران أضاف في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء عدم تأثير فيروس كورونا على سير الأشغال سواء في المنشآت الجديدة أو التي تشهد إعادة ترميم وتهيئة.

باهي حاج شيباني قال:”قمنا بزيارة تفقدية رفقة الوالي يوم الخميس الماضي ووقفنا على سير الأشغال بشكل عادي مع آخذ العمال لاحتياطاتهم بسبب فيروس كورونا”.

هذا وختم المدير المحلي حديثه بالتأكيد ان جميع المنشآت ستسلم في وقتها المحدد من بينها ملعب وهران الجديد الذي سيكون جاهزا شهر جوان القادم.