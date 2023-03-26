الوطني ديجي مولاي يلهب بلاطو music late show بأغنية أنت عمري بقلم النهار أونلاين نشر في 26 مارس 2023 - 23:10 شارك غرِّد أرسل 12 0 ديجي مولاي يلهب بلاطو music late show بأغنية أنت عمري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nvuOL اقرأ أيضا زغدار: إقتناء معدات خاصة لمركب الحجار لاستعادة قدراته التنافسية الوطني 14 مارس الولايات المتحدة ممتنة لجهود الجزائر في إقرار الأمن بالمنطقة الوطني 07 مارس إنشاء 9 هياكل للصحة الجوارية و4 مؤسسات استشفائية متخصصة بهذه الولايات الوطني 15 مارس تأجيل ملفات الفساد إلى ما بعد رمضان ..ووالي بومرداس السابق ورؤساء بلديات أمام القضاء مجددا الوطني 21 مارس وزير المجاهدين: المرأة الجزائرية أصبحت فاعلا رئيسيا في التنمية الوطنية الوطني 12 مارس الإعلام الأجنبي يروج لـ 5 أطباق جزائرية لا ينبغي تفويتها الوطني 26 مارس إطلاق جائزة أحسن الفيديوهات الترويجية لوجهة الجزائر السياحية الوطني 15 مارس منذر بودن رئيسا جديدا للمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف الوطني 13 مارس تحسبا لرمضان.. فتح 553 سوقا جواريا تضامنيا الوطني 12 مارس زيادة عدد الرحلات نحو الجزائر العاصمة بمطار فرحات عباس بجيجل الوطني 15 مارس