ديدان يحصد برونزية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة

عزز العداء مختار ديدان، اليوم الخميس، رصيد الجزائر، بميدالية جديدة، في بطولة العالم لألعاب القوى، لذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء تتويج العداتء الجزائري ديدان، بهذه الميدالية البرونزية، بعد احتلاله المركز الثالث في سباق 100 متر رجال، فئة (T36).

وتضاف هذه المديالية التي نالها ديدان، للذهبية التي أحرزتها جلال صفية، زبرونزية نسيمة صايفي، في منافسة رمي الجلة.

يذكر أن هذه البطولة العالمية لألعاب القوى، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تجري فعالياتها مدينة كوبي اليابانية، في الفترة الممتدة من 17 لغاية 25 ماي الجاري.