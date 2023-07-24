ديدوش يبحث مع السفير الفنزويلي تعزيز التعاون في مجال السياحة

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش مساء اليوم الاثنين 24 جويلية 2023 بمقر الوزارة ، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجزائر خوان باوتيستا أرياس بالاسيو.

وحسب بيان وزارة السياحة، فقد استعرض الطرفان خلال هذا اللّقاء، علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية، مع بحث سبل وآفاق تعزيزها وتطويرها مستقبلا.

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