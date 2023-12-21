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الوطني

ديدوش يستقبل أبناء الجالية المشاركين في القافلة الوطنية للذاكرة

بقلم ع.ع
ديدوش يستقبل أبناء الجالية المشاركين في القافلة الوطنية للذاكرة
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استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش ، مساء، بمقر الوزارة ، عدد من  شباب أبناء الجالية الوطنية بالخارج المقيمة بأوروبا،  والذين قدموا للجزائر للمشاركة في القافلة الوطنية للذاكرة وهي رحلة سياحية تجوب ستة ولايات تاريخية.

وتم تنظيم الرحلة في الفترة الممتدة من 19 الى 28 ديسمبر 2023، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومسجد باريس الكبير. بهدف السماح لشبابنا المغترب من استكشاف المواقع السياحية لاسيما التاريخية منها و كذا المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر.

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