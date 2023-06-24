ديدوش يشرف على الإحتفال باليوم الوطني للسياحة من تلمسان

يشرع وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم السبت، في زيارة عمل عمل وتفقد على مستوى ولاية وتلمسان.

حيث سيعاين الوزير عددا من المنشآت والهياكل الفندية والسياحية، ويقف على وضعية القطاع بالولاية، حسب بيان لوزارة السياحة.

كما ديدوش على الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للسياحة، على مستوى قصر الثقافة عبد الكريم دالي. والتي ستعرف تسليم جوائز مسابقة أحسن الفيديوهات الترويجية لوجهة الجزائر السياحية لسنة 2023.

يشار أن زيارة الوزير إلى ولاية تلمسان ستدوم يومي السبت والأحد 24 و25 جوان 2023.