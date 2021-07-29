ديدين كانون يُعلن إعتزاله الغناء: ربي يفارقنا بلا ذنوب

فاجأ الرابر الجزائري المعروف بـ”ديدين كانون“، جمهوره، وأعلن عن إعتزاله الغناء نهائيا، أمس الأربعاء،عبر صفحته على انستغرام.

وكتب ديدين كانون: “سلام عليكم خاوتي عندي 8 سنين في الراب، شكرا لكامل الناس لي وقفوا معانا، من نهار بدينا هاذ الطريق اليوم قررت باش نطلق الراب هذا”.

وأضاف الفنان “جوزت معاكم لحلوة والمرة واليوم جاء وقت الوداع، حبست الراب.. ربي يوفق الجميع”.

وتابع ديدين: “الناس لي راح تفرح كي نعتزل الراب نقولهم ربي يوفقكم وحاولوا ديرو واش درنا برك ربي يفارقنا بلا ذنوب سلام عليكم وراكم دايما في قلبي”.

ويأتي هذا، بعد إطلاق ديدين كانون لألبومه الجديد، منذ فترة قصيرة، كما يملك الفنان أغاني ناجحة حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب، على غرار “الوالدة”، و”طير الليل”، و”روزة”، وغيرها.