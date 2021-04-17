“ديدين كلاش” يصنع الحدث في برنامج ضياف ربي و”حياة عولة” تبكي

عاد برنامج ضياف ربي الذي يبث على النهار في موسمه الثاني هذا رمضان بحلة جديدة تجاوب وتفاعل معها مشاهدي القناة.

رمضان هذا الموسم غير “برنامج ضياف” الذي تعده وتقدمه الزميلة عائشة بوزمارن من حلته حيث يشاركها فيه عدد من النجوم والمشاهير

وفي حلقة أمس التي صنعت الحدث وتجاوب معها عدد كبير من المشاهدين إستضاف البرنامج مغني الراب المعروف ديدين كلاش

كما كانت الممثلة الأنيقة “حياة عولة” حاضرة في حلقة أمس والتي تاثرت كثيرا وبكت خلال البرنامج

وخلال حلقة أمس زار برنامج “ضياف ربي” عائلة فقيرة من ولاية المدية وشارك همومها ومعاناته في الشهر الفضيل تفاجأ المغني للحالة المزرية لهذه العائلة.

كما تفاعل ديدين كلاش كثيرا وتأثر لمعاناة تلك العائلة التي تفتقر أذنى شروط الحياة الكريمة فيما لم تتمالك حياة عولة نفسها بالبكاء.

حلقة أمس حققت نسبة مشاهدة عالية في مواقع التواصل الإجتماعي وإحتلت المرتبة الساددسة في التودندونس.

قناة النهار دائما تطمح وتعمل لإختيار الأفضل لمشاهديها بأقوى الاعمال لتجمع الجزائريين داخل وخارج الوطن على طاولة واحد هذا رمضان.