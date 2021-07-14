ديدييه راوول: هذا أفضل لقاح ضد الوباء

قال البروفيسور الشهير ديدييه راوول، أخصائي الأمراض المعدية في مرسيليا. ومكتشف علاج مرضى كورونا بالكلوروكين، إنه يفضل اللقاح الصيني عن غيره.

وبرّر ديدييه راوول خياره للقاح الصيني قائلا ” أنا أفضل اللقاح الصني عن غيره. لأن الفعالية المعلن عنها الأكثر “واقعية” بالمقارنة مع لقاحات أخرى. إذا كان عليّ الاختيار بين جميع اللقاحات، سأقول إنني أفضّل اللقاح الصيني”.

وتابع:”أرقام فعاليته تفيد بأنه يحمي من الإصابة من الوباء بنسبة 67%، وهذه هي نفس نسبة فعالية لقاح الإنفلونزا”.

وقد أثارت تغريدة أخصائي الأمراض المعدية في مرسيليا، والتي نُشرت يوم الجمعة، الدهشة. حيث دعم البروفيسور ديدييه راولت التطعيم “المنهجي” للعاملين في التمريض.

وقال راوول “في ضوء تحديات الوباء الحالي، أؤيد التطعيم المنهجي للعاملين في مجال الرعاية الصحية. مع التطعيمات الموصى بها لفئتهم العمرية. لذلك أشجع جميع زملائي على الاقتراب أكثر من مركز التطعيم الخاص بهم “.

وأثارت تغريدة أخصائي الأمراض المعدية في مرسيليا ردود فعل قوية على الإنترنت. حيث رحب أنصار التحصين بالدعم غير المتوقع والترحيب. فيما رفض آخرون ذلك