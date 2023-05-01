ديدي ديغارد: “بوعناني سيكون من أهم اللاعبين مستقبلا”

أثنى مدرب نادي نيس الفرنسي، ديدي ديغارد، على لاعبه الصاعد، الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، متنبئا له بمستقبل كبير.

وفي تصريح للصحافة الفرنسية، قال ديغارد: “بدر الدين بوعناني سيكون واحد من أهم اللاعبين مستقبلا”.

كما أضاف مدرب نيس:”بوعناني لديه قدرة رهيبة عند المواجهات الثنائية، ويستطيع المرور منها بسهولة، إنه فتى يقظ جدا”.

يذكر أن بدر الذين بوعناني (18 عاما)، يعد أحد أبرز الموزواهب الصاعدة في ناديه نيس، والليغ1 الفرنسية لهذا الموسم.