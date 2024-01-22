ديدي زوكرا: “المنتخب الجزائري مجبر على تحقيق الفوز لضمان التأهل”

تحدث القائد الأسبق للمنتخب الإيفواري، ديدي زوكرا، فرص المنتخب الجزائري في التأهل للدور الثاني من الـ”كان”، مؤكدا ضرورة تحقيقهم الفوز أمام موريتانيا.

وقال زوكرا، في تصريح مقتضب، لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الجزائري مجبر على تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل”.

كما أضاف القائد الأسبق لمنتخب الفيلية، ديدي زوكرا: “حظ موفق للمنتخب الجزائري، وأتمن تأهلهم للدور المقبل”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيخوض مبارة حاسمة، غذا الثلاثاء، في مواجه منتخب موريتانيا، لاقتطاع تأشيرة الدور الثاني من “كان” كوت ديفوار.