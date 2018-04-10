ديركتوار الرابطة يكشف سبب تغيير مواعيد مباريات البطولة !

أكد “ديركتوار” الرابطة وبالتشاور مع الطاقم الفني للخضر أنّه قرر وضع بعد التعديلات على مواعيد مباريات البطولة بسبب مشاركة منتخب المحليين في مباراة ودية ضد السعودية يوم 09 ماي المقبل.

وفي بيان نشر عبر الموقع الرسمي للرابطة فإن نهاية الموسم ستكون يوم 19 ماي المقبل.

في حين قدمت مباريات الجولة الـ26 والـ27 بيوم واحد على ما كان مقرر فستلعب يومي 20 و24 أفريل المقبل.

كما أن مباراة “مولودية العاصمة – إتحاد بلعباس” ومباراة “وفاق سطيف –نصر حسين داي” لحساب الجولة الـ28 ستلعب يوم 27 أفريل.

وإليكم مواعيد الجولات المتبقية:

الجولة الـ26: الجمعة 20 أفريل

الجولة الـ27: الثلاثاء 24 أفريل

الجولة الـ28: الجمعة 4 ماي

الجولة الـ29: السبت 12 ماي

الجولة الـ30: السبت 19 ماي

المباريات المتأخرة:

إتحاد العاصمة – أولمبي المدية.. يوم الخميس 12 أفريل

مولودية وهران – شباب بلوزداد.. يوم الجمعة 13 أفريل.

المباريات المقدمة:

وفاق سطيف – نصر حسين داي لحساب الجولة الـ28 ستلعب يوم الجمعة 27 أفريل.

مولودية العاصمة – إتحاد بلعباس لحساب الجولة الـ28 ستلعب يوم الجمعة 27 أفريل.