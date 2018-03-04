ديركتوار الرابطة يُرسم لقاء شبيبة القبائل – إتحاد الحراش يوم الجمعة

رسم الديركتوار المؤقت للرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم لقاء إتحاد الحراش ضد الضيف شبيبة القبائل يوم الجمعة المُقبل 09 مارس.

بملعب 01 نوفمبر 1954 بالمحمدية لحساب الجولة ال22 بعد أن تم تأجيل لقاء فريق شبيبة القبائل ضد الضيف إتحاد البليدة.

الذي كان مُبرمجا يوم الثلاثاء 06 مارس بملعب 05 جويلية الأولمبي لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية موبيليس.

وسيُحدد هذا اللقاء بنسبة كبيرة مصير الفريقين في الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس بالنظر إلى وضعيتهم في جدول الترتيب العام.