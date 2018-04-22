ديركتوار الرابطة يُقدم لقاء إتحاد العاصمة-مولودية وهران ل28 أفريل

قام الديركتوار المؤقت للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم بتقديم لقاء إتحاد العاصمة ضد مولودية وهران ليوم السبت ال28 أفريل المُقبل.

وجاء تقديم اللقاء بسبب مُشاركة النادي العاصمي في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ومواجهته يونغ أفريكانز التنزاني في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم ال6 ماي.

وكان اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال28 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس مُبرمج يوم ال4 ماي.

وتم أيضا تقديم مباراتي وفاق سطيف-نصر حسين داي وكذا مولودية الجزائر- إتحاد بلعباس ليوم الجمعة ال27 أفريل لنفس السبب.