ديرولي حل.. لاخطرش واش صرا كارثة طبيعية

قال عبد الله كحلوش الذي تعرضت مستثمرته الفلاحية إلى حريق تسبب في نفوق 12 ألف طير، إنه تعرض لكارثة طبيعية.

لأن الحرارة المرتفعة هي التي تسببت في نشوب الحريق في مستثمرته الفلاحية.

داعيا الدولة والسلطات لإيجاد حل للبيوت البلاستيكية في حالة وقوع أي كارثة طبيعية .

كما ناشد عبد الله، خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار” الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والسلطات المختصة للنظر لحالته وتعويضه على الفاجعة التي حلّت به.

موضحا، أن ما تعرض له هو كارثة طبيعة والدولة تعوض مثل هذه الكوارث.

للإشارة، شب حريق مهول بإحدى المزارع الخاصة لشباب من ببلدية تنيرة ولاية سيدي بلعباس على ثلاثة حظائر و بيوت بلاستيكية.

وتسببت شرارة كهربائية في خسائر مادية كبيرة لتربية الدواجن تمثلت في احتراق 1200 طير.

بالإضافة إلى العديد من العتاد الخاص بهذه، المزرعة كما حرقت حوالي 2000 ربطة تبن.