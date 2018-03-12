ديريكتوار الإتحاد يجتمع بلاعبيه ويحفزهم قبل مواجهة الوفاق

عقد ديريكتوار فريق إتحاد العاصمة، برئاسة عبد الحكيم سرار، اجتماعا بلاعبي الفريق، أين تم شكرهم على مردودهم في الكونغو، وتحفيزهم لإستئناف البطولة بقوة.

وحرص عبد الحكيم سرار، في بداية الإجتماع، على شكر لاعبيه، مشيدا بمردودهم أمام نادي مانياما الكونغولي، بالنظر للظروف الصعبة التي عاشوها.

ليقوم بعدها بتحفيز رفقاء زيماموش، تحسبا للمواجة المقبلة أمام وفاق سطيف، مطالبا إياهم بالتركيز على هذه المباراة وبقية مشوار البطولة بصفة عامة.

وجرى هذا الإجتماع المنعقد أمس بمقر الفريق، بحضور كل من عبد الحكيم سرار، صالح علاش، إضافة إلى رشيد مالك.

يذكر أن المواجهة المرتقبة بين إتحاد العاصمة ووفاق سطيف، لحساب الجولة الـ23، ستلعب هذا الثلاثاء، بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.