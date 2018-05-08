ديريكتوار الرابطة يُقدم لقاء شبيبة القبائل-إتحاد العاصمة ليوم الجمعة

قام الديريكتوار المؤقت للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم بتقديم لقاء شبيبة القبائل ضد إتحاد العاصمة ليوم الجمعة ال11 ماي 2018.

وكان لقاء سوسطارة ضد الكناري مُبرمج يوم السبت ال12 ماي بملعب 01 نوفمبر بتيزي وزو قبل أن يتم تقديمه للجمعة.

وإستجابة الرابطة لطلب إدارة عبد الحكيم سرار بتقديم اللقاء للسماح لفريقه بالتنقل يوم الأحد لكينيا لمواجهة “غورماهيا” في كأس الكاف.

وسينطلق لقاء الجمعة بين الفريقين بداية من الساعة ال16:00 دون حضور جمهور الشبيبة المُعاقب بسبب أحداث ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.