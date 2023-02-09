ديزني تعلن استكمال “Toy Story” و”Frozen” و”Zootopia”

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني يوم الأربعاء أن الفرق تعمل بالفعل على تكملة ثلاثة من أعماله الناجحة.

وقال المدير العام للشركة، بوب إيغر، إن الفرق تعمل على حلقات جديدة من “Toy Story” و “Frozen” و “Zootopia”. دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأضاف في السياق “نحن نعتمد على علاماتنا التجارية التي لا مثيل لها”.

وسيكون هذا بالتالي هو التأليف الخامس لـ “Toy Story” ، الذي تم إصدار الحلقة الأولى منه في عام 1995. من خلال مواصلة مغامرات Woody و Buzz Lightyear و Mr. Potato Head وبقية مجموعة الألعاب. تراهن Disney على رهان آمن. حيث تمكنت الدفعة الرابعة ، التي تم إصدارها في عام 2019 ، من تجاوز مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر.

وعلى نفس المنوال ، تحد الشركة من المخاطر بالمراهنة على تكملة جديدة لفيلم “ملكة الثلج”. بعد نجاح الجزء الأول، الجزء الثاني، على الشاشات في عام 2019. أصبح ببساطة فيلم الرسوم المتحركة الذي سجل أفضل نتيجة في شباك التذاكر ، حيث بلغت إيراداته أكثر من 1.37 مليار دولار.

أما بالنسبة لـ “Zootopia” – الحائز على جائزة الأوسكار بشكل ملحوظ في عام 2017. فقد اختارت ديزني أن تقدم له تكملة على شكل سلسلة رسوم متحركة، مما سمح بتكبير عدة شخصيات من عالم الحيوان.