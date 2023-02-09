ديزني تعلن عن تخفيض عدد موظفيها

أعلن بوب إيغر ، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، اليوم الأربعاء أن مجموعته سوف “تخفض” عدد موظفيها إلى حوالي 7000 منصب. من أجل توفير المال وتحسين ربحية منصات البث العملاق الأمريكي للترفيه.

“على الرغم من أنه من الضروري مواجهة الصعوبات الحالية، إلا أنني لا أتخذ هذا القرار على محمل الجد”. قال الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين حول النتائج الفصلية للشركة.

وأعلن المدير العام بوب إيجر أن مجموعة والت ديزني ستعيد تنظيمها إلى ثلاثة أقسام جديدة. أحدها يجمع الترفيه ، والآخر لقناة ESPN ، وأخيراً قسم مسؤول عن المتنزهات الترفيهية.

وفقدت Disney 2.4 مليون مشترك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022. إنها المرة الأولى منذ إطلاق خدمة البث في أواخر عام 2019 التي لم تكسب فيها Disney + ملايين المشاهدين الجدد في هذا الربع.

كما أن المنصة لديها الآن 161.8 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم. وإجمالاً، وبحسب بيان النتائج الفصلية الذي نشرته يوم الأربعاء ، حققت مجموعة ديزني حجم مبيعات. قدره 23.5 مليار دولار من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو أفضل مما توقعه المحللون.

لكن الخسائر تبرر ، وفقًا لرئيس شركة ديزني ، إقالة آلاف الموظفين. وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2021 ، قامت المجموعة بتوظيف 190 ألف شخص في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من 2 أكتوبر من ذلك العام ، 80٪ منهم بدوام كامل.