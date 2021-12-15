ديزني تنتج مسلسلا عن طالب جزائري اغتالته فرنسا سنة 1986

كشفت الشركة العالمية ديزني عن المقطع الدعائي لمسلسلها الصغير Oussekine. المقتبس من المأساة والأحداث التي أعقبت مقتل طالب جزائري يبلغ 22 عاما على يد الشرطة الفرنسية.

وأشارت مواقع دولية نقلت الخبر أن المسلسل من المفترض عرضه سنة 2022 على منصة بث Disney +.

كما عرفنا منذ أكثر من عام الآن، كانت ديزني تستعد للاستثمار في فرنسا وإنتاج الكثير من المحتوى الفرنسي لخدمة SVoD.

بالإضافة إلى ذلك المسلسل الرائع Parallèles، أو Family Week-end Family. فإن هذا المسلسل سوف يستهدف جمهورًا أكبر من البالغين.

وتتكون سلسلة Oussekine من 4 حلقات مدة كل منها 60 دقيقة ، وهي المرة الأولى التي ينظر فيها فيلم أو سلسلة إلى هذا الحدث. إليكم الملخص الرسمي:

ويلقي مسلسل أوسكين نظرة على الأحداث المأساوية التي وقعت في ليلة 5 إلى 6 ديسمبر 1986. والتي أدت إلى وفاة مالك أوسكين والعواقب الوخيمة على المقربين منه.

ويركز المسلسل المصغر على كفاح عائلته من أجل العدالة. كما يتعمق في الثمانينيات لفهم تأثير هذه الدراما على المجتمع الفرنسي في ذلك الوقت.

للإشارة، فإن قضية مالك أوسكين هي جريمة عنف فرنسية تسببت في قضية رأي عام. بعد تورط وحدات قمع العنف المتنقلة الفرنسية في وفاة المراهق مالك أوسكين. في ليلة 5 ديسمبر إلى 6 ديسمبر 1986 في باريس. خلال مظاهرات للطلاب دامت عدة أسابيع احتجاجا على مشروع قانون دوفاكيه.

في صباح يوم السبت الموالي لوفاته، تم استقبال الطلاب في وزارة الداخلية الفرنسية منظمين مسيرة صامتة. فيما قدم الوزير المنتدب آلان دوفاكيه استقالته.

بعد يومين، تم سحب مشروع قانون دوفاكيه، وبعد أربعة أيام، جرت مسيرات صامتة أخرى في جميع أنحاء فرنسا. كما دعت نقابات العمال إلى التواجد في المسيرات وتقديم الأمن الضروري.

لم يُحاكم اثنان من ضباط الشرطة الثلاثة اللذان اعتدوا على مالك أوسكين بالضرب المفضي إلى القتل بأي عقوبة عقوبة حبسية. حيث تم الاكتفاء بعقوبات مهنية.