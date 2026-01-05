ديسابر: “نركز على مباراة الغد للتأهل إلى ربع النهائي”

أكد مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية سيباستيان ديسابر، أن التوفق التاريخي الطفيف للجزائر، في المواجهات السابقة لا يهمه، بقدر ما يهمه الفوز غدا، والتأهل إلى ربع نهائي “كان 2025”.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين، سُئل التقني الفرنسي، إن كان لاعبوه محضرون نفسيا. لتجاوز “الخضر”، على اعتبار أن الكونغو الديمقراطية، لم يبق لها الفوز على الجزائر.

ورد سيباستيان ديسابر: “نركز على المباراة.. الاحصائيات الماضية لا تهم. نركز فقط على المباراة من أجل التأهل إلى ربع النهائي”.