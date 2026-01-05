ديسابر: “نعرف لاعبي الجزائر ولا خوف علينا من الضغط”

نوه مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، سيباستيان ديسابر، بقوة رفقاء رياض محرز، غير أنه أبرز في المقابل، بأنه سيركز على نقاط قوة تشكيلته لتحقيق الفوز غدا.

وأبرز الفرنسي ديسابر، أن مباراة الغد، ستكون صعبة، مثلما مثل كل المباريات السابقة، مضيفا: “نحن سعداء، لأننا نتطور مع توالي المباريات وتقدم الأدوار”.

كما استبعد المدرب السابق لشبيبة الساورة. أن يتأثر لاعبوه بالضغط السلبي. وقال: “لا يوجد ضغط، منتخب الكونغو الديمقراطية اعتاد على مثل هذه المباريات، وأصبحنا نحب الضغط”.

في المقابل، رفض ديسابر، الحديث عن الرسم التكتيكي لـ”الخضر” ولعب القائد رياض محرز. خلف المهاجم، وقال: “نركز على فريقنا وطريقة لعبنا، نملك خطة خاصة بنا”.

قبل أن يستدرك مدرب الكونغو الديمقراطية قائلا: “نعرف لاعبي المنتخب الجزائري. إنه منتخب جيد، ونعلم أيضا طريقتهم، ولكن الأهم هو تقديم مباراة قوية”.