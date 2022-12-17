ديشامب:”بن زيمة لايتواجد مع المجموعة.. ونسعى للتتويج باللقب”

قال الناخب الفرنسي، ديديه ديشان، أن نجم المنتخب الفرنسي، كريم بن زيمة، لايتواجد مع قائمة المنتخب الفرنسي، المعنية بنهائي المونديال.

وصرح ديشان اليوم السبت، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي كأس العالم:”كريم بن زيمة مصاب، ليس ضمن المجموعة”.

وأضاف ديشان:”علينا أن نتأقلم مع أسلوب لعب الأرجنتين، والتركيز مفتاح التتويج مثلما توجنا بنسخة 2018″.

وتابع ديشان:”اتمنى أن نكون في أفضل الحالات وسأتعرف الليلة على الحالة الصحية للاعبين المصابين”.