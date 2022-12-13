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الرياضة

ديشان :”سنجد الحلول للفوز على المغرب”

بقلم عزيز طالبي
ديشان :”سنجد الحلول للفوز على المغرب”
ديشان
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كشف مدرب منتخب فرنسا ديشان أنه تابع مباريات المغرب جيّدا في مونديال قطر قبل أن يواجههم في النصف النهائي المرتقب.

وقال ديشان في الندوة الصحفية اليوم التي نقلها موقع “الكأس” :”نتمنى آن نجد حلا. كانوا أقوياء، على الصعيد الدفاعي، هم ليسوا فقط جيّدين و إنما كانوا أقوياء وأكبر دليل وصولهم إلى النهائي”

كما أضاف “الاحتفاظ بمستوى الأداء ويملكون مهاجمين جيّدين على الأجنحة، هم يقومون بالهجمات جيّدة. و أن تابعت ذلك جيّدا، لذا نسعى أن نخترق دفاعهم”.

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