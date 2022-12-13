ديشان :”سنجد الحلول للفوز على المغرب”

كشف مدرب منتخب فرنسا ديشان أنه تابع مباريات المغرب جيّدا في مونديال قطر قبل أن يواجههم في النصف النهائي المرتقب.

وقال ديشان في الندوة الصحفية اليوم التي نقلها موقع “الكأس” :”نتمنى آن نجد حلا. كانوا أقوياء، على الصعيد الدفاعي، هم ليسوا فقط جيّدين و إنما كانوا أقوياء وأكبر دليل وصولهم إلى النهائي”

كما أضاف “الاحتفاظ بمستوى الأداء ويملكون مهاجمين جيّدين على الأجنحة، هم يقومون بالهجمات جيّدة. و أن تابعت ذلك جيّدا، لذا نسعى أن نخترق دفاعهم”.

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