ديشان :”سنجد الحلول للفوز على المغرب”
كشف مدرب منتخب فرنسا ديشان أنه تابع مباريات المغرب جيّدا في مونديال قطر قبل أن يواجههم في النصف النهائي المرتقب.
وقال ديشان في الندوة الصحفية اليوم التي نقلها موقع “الكأس” :”نتمنى آن نجد حلا. كانوا أقوياء، على الصعيد الدفاعي، هم ليسوا فقط جيّدين و إنما كانوا أقوياء وأكبر دليل وصولهم إلى النهائي”
كما أضاف “الاحتفاظ بمستوى الأداء ويملكون مهاجمين جيّدين على الأجنحة، هم يقومون بالهجمات جيّدة. و أن تابعت ذلك جيّدا، لذا نسعى أن نخترق دفاعهم”.
ديديه #ديشامب مدرب #منتخب_فرنسا:
المنتخب المغربي يمتلك أقوى دفاع في البطولة ونتمنى أن نجد حلولا لإختراق مرماهم#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@equipedefrance @FFF pic.twitter.com/6CjgmJGI5W
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 13, 2022
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