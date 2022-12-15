ديشان :”فخورون بالتأهل لكن لا تزال أمامنا خطوة مهمة”

أبدى مدرب منتخب فرنسا ديشان فخره بقيادة لاعبيه لتنشيط نهائي المونديال مجدّدا بعد تحقيق الفوز أمام منتخب المغرب.

وقال ديشان في تصريحه عقب نهاية المباراة لقناة “TF1″:” هناك عاطفة وأحاسيس، بعد الفوز و التأهل لكن لازالت تنتظرنا خطوة مهمة، سيكون منافس آخر في النهائي”.

وأضاف ” نتواجد في التربص تقريبا لمدة شهر، لم يكن الآمر سهلا علين ا أبدا، لكن أمر ممتع حتى الآن”.

يذكر. أن منتخب “الديكة” سيقابل منتخب الأرجنتين في النهائي الذي سيحدّد هوية الفائز بطبعة قطر.

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