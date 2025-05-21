ديشان: “لم أحرم أي لاعب من مزدوجي الجنسية في القيام بخياره بكل حرية”

تحدث مدرب المنتخب الفرنسي، ديدي ديشان، عن توجيهه الدعوة، لأول مرة، للفرانكو جزائري ريان شرقي، مؤكدا بأن هذا الأخير كانت له كامل الحرية في اختبار المنتخب الذي يود تمثيله.

وصرّح ديشان، اليوم الأربعاء، في ندوته الصحفية: “لم يسبق لي حرمان أي لاعب من ذوي الجنسيات المزدوجة، في القيام بخياره، أو اعاقته في ذلك”.

كما أضاف: “اللاعبون أحرار في الاختيار، وعندما أوجّه الدعوة لأي لاعب، فهذا يعني أننا بحاجة لخدماته وليس لحرمانه من القيام بخطوة أخرى، رغم كل ما يقال حول “لوبيات””.

وأردف مدرب “الديّكة”: “منذ أن أصبحت مدربا للمنتخب الفرنسي، لم أحرم أي لاعب من مزدوجي الجنسية، من حرية اختيار المنتخب الذي يودون تمثيله، عندما أوجّه دعوة لأي لاعب، يكون لحاجتنا لخدماته، في وقت معين، مثلما كان الأمر مع عدة لاعبين سابقين”.

وتابع ديدي ديشان: “بعض اللاعبين من مزدوجي الجنسية، يتخذون خيارهم في المنتخب الذي يودون تمثيله في سن جد مبكر، وهذه حريتهم التي لا يمكنني المساس بها”.