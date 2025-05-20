ديشان يتحرك لخطف شرقي من الجزائر

في ظل الاستعدادات لخوض المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية المقررة بين 5 و8 جوان المقبل، يواجه مدرب المنتخب الفرنسي، ديديي ديشان، تحديًا حقيقيًا في اختيار قائمته.

وحسب تقرير لموقع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فإن النقاش الأبرز في الأيام الأخيرة داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان حول اللاعب ريان شرقي، نجم نادي ليون.

هذا اللاعب الشاب يحظى بمتابعة كبيرة من الإعلام والجماهير. ويعَدُّ من أبرز الأسماء الصاعدة، رغم تراجع مستواه مؤخرًا مقارنة ببداية 2025.

ورغم أن ديشان سبق أن صرّح بعد مباراة منتخب الآمال ضد كرواتيا بأنه يرغب في ترك العناصر الأساسية تحت تصرف مدرب منتخب الآمال، جيرالد باتيكل، للمشاركة في بطولة أوروبا القادمة. إلا أن حالة ريان شرقي تبدو استثنائية، وقد تصنّف ضمن “حالات القوة القاهرة”.

كما أشار المصدر إلى أن ريان شرقي، صاحب الأصول الجزائرية والإيطالية. لمَّح في محيطه الخاص إلى استعداده لقبول دعوة منتخب الجزائر في حال لم يتم استدعاؤه إلى المنتخب الفرنسي الأول. كما فتح باب التوجه لإيطاليا، حيث تنحدر بعض أصول عائلته.

هذه المعلومات وصلت إلى الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي، ما دفعهم إلى التفكير في استباق الأمور ومنع خسارة موهبة مثل شرقي.

كما أكد المصدر ذاته أن مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي، جيرالد باتيكل، الذي تربطه علاقة جيدة بشرقي. حاول جس نبض اللاعب مؤخراً، لكن نتائج التواصل لم تكن حاسمة.

ورغم استمرار النقاشات حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء. فإن الاتجاه السائد يتجه نحو استدعاء ريان شرقي لأول مرة إلى المنتخب الفرنسي الأول، وقطع الطريق أمام الجزائر.