ديشان يرد على زطشي ويُشعل الصراع حول عوار !!

أبدى مدرب المنتخب الفرنسي “ديدي ديشان” إعجابه بإمكانيات النجم الفرانكو-جزائري لفريق “أولمبيك ليون” “حسام عوار”.

وقال بطل العالم رفقة “الديوك” أن حسام عوار لاعب جيد وينشط في العديد من المناصب وهي ميزة إضافية مُقارنة باللاعبين الآخرين.

وأضاف “ديدي ديشان” في الحوار المطول الذي أجراه مع قناة ” RMC” الفرنسية أمسية اليوم الجمعة أن لاعب “ليون” ينشط حاليا في المنتخب الفرنسي للأمال.

وبهذا رد “ديشان” على رئيس الفاف “خير الدين زطشي” الذي أبدى أيضا مؤخرا إعجابه بحسام عوار وسعي الناخب الوطني “جمال بلماضي” لضمه للخضر.

وبعد إبداء ديشان إعجابه بعوار فسيكون الصراع كبيرا بين الطرفين من أجل خطف الموهبة الصاعدة في الدوري الفرنسي.