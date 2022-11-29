ديشان يزيل الغموض بشأن إمكانية عودة بن زيمة للمشاركة في المونديال

تحدث الناخب الفرنسي، ديدي ديشان، بشأن مستقبل النجم كريم بن زيمة مع المنتخب خلال فعاليات كأس العالم قطر 2022.

هذا بعد أن تم تداول أنباء عن شفاء لاعب الريال بن زيمة من الإصابة، و إحتمال عودته لصفوف المنتخب الفرنسي لخوض مباريات المونديال.

وإستبعد ديدي ديشان، فكرة عودة بن زيمة لصفوف الديكة، للمشاركة في المونديال، وصرح أمس الإثنين، خلال مؤتمر صحفي:”ليس هذا ما يشغل ذهني حالياً”.

وأضاف:”تخدثت مع بن زيمة قبل مغادرته، الكل يعلم وضعيته ومتى يشفى من إصابته، لن أتكلم بخصوص هذا الموضوع”.

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