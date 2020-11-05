ديشون يصدم عوار من جديد

كشف الناخب الفرنسي، ديدي ديشون قائمة اللاعبين المدعوين للتربص المقبل للمنتخب الفرنسي، والتي شهدت غياب اسم حسام عوار.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي، قائمة الـ26 لاعبا، المعنيين بالتربص المقبل للديّكة، والتي شهدت غياب اسم حسام عوار.

ويعتبر هذا القرار من ديدي ديشون، صدمة جديدة لنجم ليون، بعد استبعاده من المباراة الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب الفرنسي، أمام البرتغال.

يذكر أن عوار، وبعد تفضيله اللعب للمنتخب الفرنسي، على حساب المنتخب الجزائري، تلقى انتقادات لاذعة من الفرنسيين، بالنظر لمردوده في أول ظهور له بقميص الديّكة، خلال ودية أوكرانيا.