ديفيد مويس يؤجل ظهور بن رحمة مع ويست هام

وكشف نادي ويست هام، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة والتي غاب عنها بن رحمة.

وفضل مدرب ويست هام، ديفيد مويس، تأجيل أول ظهور رسمي للدولي الجزائري مع ناديه الجديد، إلى موعد لاحق، إلى حين التأكد من جاهزيته، واندماجه كليا مع الفريق.

يذكر أن سعيد بن رحمة، رسّم انتقاله هذا الأسبوع لنادي ويست هام، على شكل إعارة لموسم واحد، قادما من نادي برينتفورد.

Our team to take on Spurs…#TOTWHU pic.twitter.com/U8OLSlClye

— West Ham United (@WestHam) October 18, 2020