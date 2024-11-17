ديكيماش: “أوكيدجا سيكون أساسيا في مواجهة ليبيريا”

أثنى الحارس الدولي الأسبق، خالد ديكيماش، على مستوى حارس مرمى الخضر، ألكسندر أوكيدجا. مؤكدا بأنه سيكون الحارس الأساسي مستقبلا للمنتخب الوطني.

وصرح ديكيماش، لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لي أوكيدجا هو الذي سيكون مستقبلا الحارس الأساسي للمنتخب الوطني”.

كما أضاف: “منتخبنا يملك مشكل في حراسة المرمى. وعودة أوكيدجا عن قرار اعتزال اللعب دوليا لم يكن بالصدفة”.

وأردف: “أظن أن عودة أوكيدجا للمنتخب جاءت بعد محادثات مع الناخب بيتكوفيتش. كونه من غير المعقول أن يعود لاعب من الاعتزال الدولي للبقاء في دكّة البدلاء”.

وتابع خالد ديكيماش: “المستوى الذي قدمه أوكيدجا، في المواجهة الأخيرة للخضر، أمام منتخب غينيا الاستوائية. تجعلني أقول بأنه سيكون أساسياً أمام منتخب ليبيريا”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يستقبل أمسية اليوم الأحد، منتخب ليبيريا. بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.