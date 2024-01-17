كشف المدرب والتقني الجزائري خالد ديكيماش عن الأسباب الحقيقية وراء التعادل المخيب الذي حققه الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه.

وقال خالد ديكيماش، اليوم الأربعاء، لدى حلوله ضيفا على حصة “صدى الكان”: “كان يجب على الناخب الوطني أن يغير طريقة لعبه بعدما قام مدرب أنغولا بتغيير خطته في الشوط الثاني”.

كما أضاف ديكيماش “مدرب منتخب أنغولا فاز تكتيكيا على بلماضي، و كان يحب على بلماضي اخذ احتياطاته، بلماضي يعتمد على نفس الخطط، تقريبا، وهو ما يجب أن يتفطن له”.

وختم “نتمنى رد الاعتبار لأنفسنا والفوز أمام بوركينافاسو”.

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