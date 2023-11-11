ديلمي: الإعلان عن الجفاف يكون بعد نهاية نوفمبر ولهذا قمنا باستيراد اللحوم البيضاء

قال الاتحاد الوطني للفلاحين على لسان أمينه العام عبد اللطيف ديلمي، بأن الجزائر حقيقة تعيش حالة الجفاف دون الوصول إلى درجة الخطورة.

وأكد المتحدث اليوم السبت في تصريح خصّ به “النهار أنلاين”، على هامش أشغال المؤتمر الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، بأن دق ناقوس بسبب الجفاف يكون بعد نهاية شهر نوفمبر الجاري في حال استمرار الوضع على حاله.

وبشأن مشروع الحكومة الرامي الى توسيع رقعة زراعة الحبوب في جنوب الوطن بمليون هكتار، أوضح ديلمي هنا بأن المشروع قابل للتجسيد شريطة استغلال المياه الجوفيه والاعتماد على التحويلات الكبرى للمياه. مشددا ضرورة استغلال مياه الامطار المتهاطلة بولاية جيجل وتحويلها إلى الهضاب العليا والمناطق السهبية.

وفي رده على سؤال دار حول عجز وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تحقيقي اكتفاء ذاتي للحوم البيضاء، قال “أغلب المنتجين توقفوا عن النشاط خاصة الصغار منهم بسبب حجم الخسائر المتكبد سابقا. وعلى السلطات تقديم يد العون من خلال منح قروض كفيلة باستئناف النشاط”.