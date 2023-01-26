ديلمي: رفع نسبة إنتاج القمح إلى 30 قنطار/هكتار ستحقّق الإكتفاء الذاتي

كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، عن إلتزام الاتحاد بتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء. بخصوص رفع مردودية إنتاج القمح. معربا عن تطلعه لتوفير المزيد من الامكانيات اللازمة للفلاحين من أجل بلوغ هذا الهدف.

وقال ديلمي في تصريحات صحفية، أنّ توجيهات رئيس الجمهورية بمضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، مع رفع نسبة إنتاج القمح إلى 30 قنطار/هكتار جاءت في وقتها. حيث ستدفع المنتجين للإعتماد على أنفسهم من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي. وتفادي الضغوطات التي يفرزها نقص هذه المادة الأولية الأساسية.

وأضاف ديلمي، بأن زيادة إنتاج القمح بالجزائر تتطلب تسخير المزيد من الجهود من جميع الأطراف. لتوفيرها محليا نظرا للظرف العالمي المتميز بارتفاع الأسعار وشح الموارد.

كما أوضح أنّ تساقط الأمطار في هذه الفترة بالتحديد سيساعد على تحقيق هذا المسعى. بما أن أغلب الأراضي الموجهة لهذه الزراعة مطرية. مما سيحفز أكثر على تحقيق الإكتفاء الذاتي الفلاحي و خاصة فيما يخص الحبوب.

كما يتطلب تجسيد هذه التوجيهات،مرافقة الفلاحين من خلال توفير البذور لاسيما للمساحات التي سيتم إعادة زراعتها بسبب تضررها نتيجة تأخر هطول الأمطار خلال الأشهر الماضية. وكذا مرافقتهم من خلال المعاهد التقنية الفلاحية ومراكز البحث. مع مساعدة الفلاح على التوصل إلى إنتاج ذي نوعية وفق الأساليب الحديثة.

ودعا ديلمي إلى العمل على توفير مياه السقي خلال شهري مارس وأفريل في حال لم يستمر التساقط. وتوفير الأسمدة بالكمية والنوعية اللازمتين. مع التحضير لعمليات التخزين في حال كان الانتاج وفيرا.

وكان رئيس الجمهورية، وجّه الحكومة خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء, لـ “مضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الإستراتيجية.

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