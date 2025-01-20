ديلمي: عقد لقاء غدا مع وزير التجارة الداخلية تحضيرا لرمضان و عيد الأضحى

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ديلمي عبد اللطيف، أنه سيعقد اجتماعا مع وزير التجارة الداخلية بخصوص تحضيرات شهر رمضان القادم. مشيرا إلى أنه ستكون هناك وفرة في مختلف المنتوجات الفلاحية. و كذا اللحوم البيضاء و”بأسعار في متناول الجميع”.

وأوضح ديلمي في تصريح صُحفي لـ “النهار”، على هامش لقاء جهوي حول تطوير نظم الإنتاج وتنظيم مهنة تربية المواشي وآليات ضبط سوق الأعلاف بمركز البحث في الفلاحة الرعوية بالجلفة. أن الدولة تواصل عمليات استيراد اللحوم الحمراء، و أنهم يسعون مستقبلا للحفاظ على الثروة الحيوانية. حتى تكون مستقبلا متوفرة بالأسواق و في متناول الجميع و المواطن الجزائري.

وأضاف دليمي، أنه تمت المطالبة بتوفير الأدوية و عمليات التلقيح ضد الحمى القلاعية حتى يكون الموال في اريحية”

كما اعترف ذات المتحدث، أن الموالين، لا يزالون يجدون صعوبات في الحصول على الأدوية و لقاح مواشيهم، خاصة مع بداية لانتشار مرض الحمى القلاعية بمختلف ولايات الوطن. موضحا في تصريح أيضا لقناة “النهار” أن الاتحاد طالب أيضا بتوفير هذه الأدوية حتى يكون الموال في أريحية. حيث أعرب عن امتنانه لوزارة الفلاحة “لوقوفها البالغ” بالقطاع الفلاحي.