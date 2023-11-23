ديلور:”بلماضي و محرز الأفضل في تاريخ الكرة الجزائرية”

كشف مهاجم المنتخب الوطني أندي ديلور، أن الناخب الوطني جمال بلماضي واللاعب رياض محرز، يعدان أفضل من مر على تاريخ الكرة الجزائرية.

وصرح ديلور أمس الأربعاء عند حلوله ضيفا على حصة “ردود مثيرة” عبر قنوات الكأس القطرية:”رياض محرز هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية، ويستحق الكرة الذهبية الإفريقية لهذه السنة”.

وأضاف مهاجم أم صلال ديلور:”جمال بلماضي أفضل مدرب مر على المنتخب الوطني، حتى أفضل لاعب فرنسي في التاريخ هو جزائري الأصل زين الدين زيدان”.

وتابع المتحدث:”مهاجم المنتخب الفرنسي السابق، جون بيار بابان قدوتي في كرة القدم وأنا معجب كثيرا به وبأهدافه”.