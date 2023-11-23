ديلور:”هذا هو سر وشم الدمعة التي في وجهي”

تحدث مهاجم المنتخب الوطني ونادي أم صلال القطري، أندي ديلور، عن سر دقه لوشم الدمعة على وجه.

وصرح ديلور أمس الأربعاء، عند حلوله ضيفا على حصة “ردود مثيرة” عبر قنوات الكأس القطرية:”أفضل وشم الدمعة هو المفضل لدي”.

وأوضح ديلور:”وشم الدمعة يسألني بغرابة عنه ولكنه يميزني كأنني ديلور، وتسميتي بإسم بوزلوف الذي أطلقته الجماهير الجزائرية فخر بالنسبة لي”.

وختم ديلور:”أشكر الجمهور الجزائري والعربي على مساندتي بالرسائل عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.