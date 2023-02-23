ديلور أساسيا رفقة نانت أمام جوفنتوس في “اليوروباليغ”

يتواجد الدولي الجزائري اندي ديلور ضمن التشكيلة الأساسية رفقة فريقه نانت خلال الذي سيواجه جوفنتوس في “اليوروباليغ”.

و ستكون الفرصة مواتية لأندي ديلور من أجل التأكيد على إمكانياته والبرهنة عليها أمام جماهير نانت سيما وأنا المباراة ستلعب داخل القواعد بملعب ” لاالبوجوار”.

كما يسعى مهاجم الخضر لدك شباك “السيدة العجوز” الذي يعاني من سلسلة النتائج السلبية سواء على الصعيد المحلي آو الأوروبي.

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